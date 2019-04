Regió7 continua amb la commemoració del 40è aniversari i en un dia tan assenyalat com és la Diada de Sant Jordi, el diari de la Catalunya Central ofereix als seus lectors un extens suplement de 124 pàgines.

La publicació repassa aquests quaranta anys des de perspectives diverses. Ofereix un recull de notícies i de portades i també una repassada fotogràfica que mostra la profunditat del canvi que ha experimentat aquest territori en aquestes dècades. El suplement l’obre un ampli ventall d’articles d’opinió de les principals autoritats del país, començant pel president de la Generalitat, Quim Torra.

Entre els continguts periodístics elaborats per a l’ocasió hi ha una reunió de tots els alcaldes que Manresa ha tingut durant el període democràtic, una trobada que mai no s’havia produït. Joan Cornet, Juli Sanclimens, Jordi Valls, Josep Camprubí i Valentí Junyent conversen per primer cop reunits per Regió7.