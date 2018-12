El dissabte 30 de desembre del 1978 va sortir al carrer el primer número del Regió7. En aquest espai et proposem fer un viatge en el temps i la relectura de l'exemplar d'aquell dia, el número 1. Unes pàgines en les que destacava una benvinguda amb aquestes paraules:

"Regió7, que neix atrafegadament en els últims moments de 1978, desitja a tots els seus lectors un feliç any 1979 i agraeix sincerament els bons auguris i les felicitacions que ha rebut. Ens posem en marxa, definitivament. El camí és llarg, el viatge apassionant. Us hi convidem, amics. Ens és obligat d’advertir-vos que Regió7 sortirà inicialment dos cops per setmana; dimarts i dissabtes. Això és així perquè volem fer les coses ben fetes, i treure una publicació del caire de Regió7 en els pitjors mesos publicitaris de l’any aconsella que les decisions siguin mesurades. Els tres primers mesos serviran per consolidar el periòdic. Si això s’acompleix, sortirem els quatre cops per setmana projectats en principi. Excepcionalment i per infinitat de problemes que plantegen les festes de Cap d’Any i Reis, el pròxim exemplar de Regió7 sortirà el divendres dia 5 de gener. A partir del dia 9, la normalitat serà absoluta".