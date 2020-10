Capolat convida els boletaires a ser respectuosos amb boscos i prats

A grans mals, grans remeis. L'Ajuntament de Capolat ha organitzat un servei de voluntaris del poble per conscienciar els visitants que els boscos no són un abocador i els camins són de tots. Aquest diumenge han començat una campanya informativa que neix amb voluntat de continuïtat. Els voluntaris han repartit fullets informatius als visitants que el cap de setmana han anat a aquest municipi berguedà a buscar bolets perquè no tirin brossa, no espantin els bestiar i aparquin els cotxes a la mitja dotzena d'àrees d'aparcament habilitades enguany expressament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Capolat és un dels municipis berguedans que pateixen la massificació dels seus espais naturals en diferents èpoques de l'any. I ara a la tardor especialment per la temporada boletaire, tot i que ha quedat tocada per les fredorades primerenques de la setmana passada. Veient que en un cap de setmana de la campanya boletaire es poden acumular entre 150 i 300 vehicles en diferents punts del municipi, que no té nucli urbà però sí molt bosc i prats, el consistori ha decidit actuar. Josep Mosoll, alcalde de Capolat, ha explicat a Regió7 que diumenge dos grups de quatre voluntaris cadascun entre membres de l'Ajuntament i propietaris de finques del poble, van repartir fullets informatius en mà als visitants i també els en van deixar al cotxe. Als fullets s'hi donen consells bàsics com no llençar deixalles al bosc, no aparcar dins d'un camp, respectar la distància de seguretat amb el bestiar o tornar a tancar els filats dels ramats perquè els animals no s'escapin. L'alcalde de Capolat ha explicat que enguany es pateix especialment el problema de la massificació perquè a causa de la pandèmia els visitants busquen encara més gaudir del temps de lleure en espais naturals a l'aire lliure. Això ha aguditzat la vella problemàtica dels danys que provoquen les conductes incíviques dels buscadors bolets poc respectuosos amb el medi natural. Són aquells que, per exemple, «aparquen dins d'un prat que és un lloc per pasturar el bestiar i hi fan el pícnic. Això s'està desmarxant», ha assegurat Mosoll. L'alcalde Capolat ha dit que els propietaris també estan molt preocupats perquè hi ha persones que van a buscar bolets i no tanquen els filats elèctrics del bestiar, de manera que posen en risc els caps de bestiar dels ramaders perquè se'n poden perdre. Una altra greu problemàtica és el gran nombre de vehicles que aparquen als vorals de la carretera i en camins, i davant de qualsevol emergència «ens trobaríem que no hi passaria ni un cotxe de Bombers».