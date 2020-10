On trobar bolets aquest cap de setmana?

On es poden trobar bolets aquest cap de setmana? Segurament aquesta és la pregunta que es fa molta gent aquests dies, a les portes d'un cap de setmana llarg gràcies al festiu del 12 d'octubre, que enguany cau en dilluns.

La temporada boletaire 2020 no es preveu tant dolenta com la passada, però tampoc serà per tirar coets, afirmen els experts. Amb tot, a molts boscos de Catalunya ja fa setmanes que es poden trobar els més buscats, els rovellons i les llenegues. En aquest article t'expliquem on has d'anar per aconseguir no tornar amb el cistell buit.

Si et decideixes d'anar a la muntanya, ves alerta, perquè pot ser un cap de setmana plujós. Aquí pots consultar la previsió del temps, cada dia.

El Berguedà és la comarca per excel·lència del rovelló. Aquesta és una zona imprescindible de visitar si es volen trobar rovellons. Olvan, Borredà, Guardiola de Berguedà, Vilada, La Pobla de Lillet, Saldes i Castellar de N'Hug són alguns dels punts que us recomanem. La pròpia alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ja va compartir a Twitter fa unes dues setmanes la foto d'una cistella amb alguns rovellons i llenegues. A més, es pot aprofitar la visita a la comarca per fer una pausa al Mercat del Bolet de Cal Rosal, que la pandèmia no a frenat aquest 2020.







Habitualment el rovelló també es pot trobar al Moianès i al Solsonès, però pel temps que ha fet els darreres dies, els boscos de cotes no massa elevades són encara secs. Aquest cap de setmana, es pot intentar. Al Moianès, a termes municipals com els de Santa Maria d'Oló, l'Estany i Moià s'omplen els caps de setmana de buscadors de bolets ansiosos per trobar rovellons. Mira aquest article: Els racons del Moianès.

A la comarca del Solsonès, Pinós és un bon lloc per començar a buscar i per trobar. Altres zones són l'altiplà del Solsonès i la Vall d'Ora. Més cap a l'est, una altra zona que pot ser interessants és el Ripollès (Campdevànol, Les Lloses, el Bac de Setcases...).

Llocs per trobar llenegues

La llenega negra és un bolet que fructifica a la tardor. A Catalunya, la podem trobar a tots els boscos de pins de Tarragona, als Prepirineus i al centre i sud de Lleida, a gairebé tota la província de Barcelona i a racons del centre de l’àrea de Girona, el sud del Ripollès i l’alta Garrotxa. En canvi, és molt rara o inexistent als Alts Pirineus, al massís del Montseny i a bona part de les comarques gironines. No a tot arreu surt a la mateixa època, en punts de muntanya pot començar a sortir a mitjan setembre i fins ben entrat el desembre en podrem collir en llocs propers a la costa de Barcelona i a les muntanyes de Tarragona. I un consell: els boscos de pinassa són el seu hàbitat preferit.

Puc trobar fredolics?

Encara és aviat en el calendari per sortir del bosc amb un cistell ple d'aquest tipus de bolet, a qui li agrada el fred. De tota manera, a la serralada del Port del Compte (Solsonès), passada l'estació d'esquí, sí que es poden trobar algunes famílies (tot i que podrien estar congelats).