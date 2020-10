Calendari del bolet 2020 Mercat del Bolet de Cal Rosal (Berguedà)

Diari, de l'11 de setembre a novembre Mercat del Bolet de Guardiola (Berguedà)

Diari, de setembre a novembre Festa del bolet de Setcases (Ripollès)

19 i 20 de setembre Fira del Bolet de La Pobla de Lillet (Berguedà)

26 de setembre Bergabolet (Berguedà)

Suspès el concurs de Puigventós Fira del Rovelló de Coll de Nargó (Alt Urgell)

--- Fira festa mercat del bolet de Llagostera (Gironès)

suspesa Festa del Bolet de Seva (Osona)

11 d'octubre Fira del bolet de Vilada (Berguedà)

12 d'octubre Fireta de Tocats pels bolets de Montmajor (Berguedà)

--- Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès

Suspesa Fira del Bolet de Castellterçol (Vallès O.)

18 d'octubre Festa del Bolet d'Olvan (Berguedà)

--- Fira de la llenega de Cardona (Bages)

27 d'octubre Boletus, fira del bolet d'Isona (Pallars J.)

27 d'octubre Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de Dalt (Maresme)

27 d'octubre Tardor de Cuina i Bolets a Terrassa (Vallès Occ.)

De l'1 al 24 de novembre Diada del Bolet de Sant Juià de Ramis (Gironès)

--- Fira del Bolet de Teià (Maresme)

---

Suspesa la Fira del Bolet de Solsona per la covid-19 La comissió organitzadora de la Fira del Bolet i el Consell Comarcal del Solsonès han acordat suspendre l'edició d'enguany, juntament amb l'exitós SolsBirraFest, com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Sí que es mantindrà, però, el concurs de dibuixos de bolets pels alumnes de les escoles de la comarca. L'organització treballarà per omplir el buit que deixarà la Fira del Bolet amb diverses accions. Una d'aquestes, en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del Solsonès, serà la de promocionar els restaurants a través de les Jornades Gastronòmiques de Tardor, introduint els productes locals i ecològics en els coneguts menús micològics. D'altra banda, s'està treballant en la promoció i difusió dels productes locals i ecològics i dels establiments o tallers i obradors on es poden adquirir. Per donar-los a conèixer, entre totes les persones que adquireixin algun d'aquests productes es sortejaran diversos lots. Paral·lelament a aquests actes, i preveient una nova gran afluència de persones als boscos en la temporada de bolets, es prepara una campanya de sensibilització, en col·laboració amb el CTFC, pel bon tracte vers la natura i pel respecte a l'entorn, així com sobre les actituds que cal mantenir en els entorns naturals a fi de ser el màxim respectuosos amb el medi i mantenir la seva diversitat.