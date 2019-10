La Fira de la Llenega de Cardona aposta per la restauració

La Fira de la Llenega de Cardona arriba aquest diumenge amb protagonisme dels restaurants i productors de la vila, que oferiran un complement gastronòmic als tradicionals concursos de bolets i a l’exposició micològica.

L’espai gastronòmic s’ubicarà al passeig de la Fira (de 12.30 h a 14.00 h) i tindrà la participació de 8 establiments cardonins (Pastisseria Montserrat, Carnisseria Cal Pepitu, Bar-Restaurant Avenida, Restaurant 4 Cantons, Restaurant Cal Borrasca, Restaurant la Bauma, Restaurant Parador de Cardona i La Cuina del Ganxet), que oferiran tastos amb llenegues i altres bolets de temporada. Totes aquestes propostes es maridaran amb vins a càrrec de la Denominació d’Origen Pla de Bages per tal d’arrodonir l’experiència amb una degustació 100% de proximitat. DESCARREGA AQUÍ EL PROGRAMA SENCER.

Entre els plats que es podran degustar hi ha coca de llenega, textures de peu de porc amb llenegues i formatge de cabra, caneló de bolets i croqueta de llenegues. El públic, a més de tastar el plat, també es podrà emportar la recepta per poder-la cuinar a casa. El preu del tiquet serà de 3 euros un, i 5 euros si se’n compren dos. Per prendre vi, es vendran tiquets a 2 i 3 euros i el lloguer de la copa valdrà 1 euro. A l’espai gastronòmic també hi serà present La Cuineta d’Aquí, una cuina mòbil que fa escales a diferents municipis del territori perquè els cuiners locals puguin mostrar el seu talent. L’oferta gastronòmica es complementarà amb l’espai de tast La Plaça de les Cols, un projecte que va obrir fa uns mesos a la plaça Santa Eulàlia per promocionar entre els turistes els productes locals i el comerç cardoní. La Fira de la Llenega inclourà una exposició micològica i l’al·licient dels concursos que premien la llenega més gran, el bolet més original i la millor tapa de bolets. De manera paral·lela, els visitants podran passejar i comprar a les parades de bolets i del comerç local. La jornada l’amenitzarà el ball country del grup Granger’s del Berguedà i la música folk de la banda El Toll. Coincidint amb la Fira de la Llenega, es farà el festival infantil Tocats del Bolet, amb concursos de bolets enfocats als menuts, atraccions i espectacles infantils. David Guapo, a l’Auditori

Per arrodonir la jornada d'aquest diumenge, actuació del monologuista David Guapo. Serà a 2/4 de 7 de la tarda a l’auditori Valentí Fuster de Cardona. Les entrades costen 18 euros i es poden comprar al web www.atrapalo.com/entradas.