Cal Rosal reforça les activitats de la Festa del Bolet d’aquest dissabte i diumenge

Amb la voluntat de potenciar el Mercat del Bolet de Cal Rosal, l’Ajuntament d’Olvan aposta un any més per la Festa del Bolet, una jornada amb propostes gastronòmiques i lúdiques. Enguany, la festa guanya pes amb més activitats durant tot el cap de setmana. Com a novetat, destaca un espai de tast on a partir d’avui dissabte a les 5 de la tarda se serviran tapes elaborades pel restaurant Sol i Cel, hi haurà una barra de begudes organitzada pel Konvent i un espai escènic amb actuacions per a totes les edats també gestionat pel Konvent. En concret, a 2/4 de 5 es podrà gaudir de l’electrònica infantil d’Ivana Ray, i a 2/4 de 8 de la tarda, pop noize amb Súper Gegant. Durant tot dissabte es podrà visitar una exposició micològica al Local Social. «És una mostra que cada any té bona acceptació. De fet, hem volgut donar continuïtat a les propostes que funcionen i que donen personalitat a la Festa del Bolet tot apostant per donar-li una embranzida», explica Sebastià Prat, alcalde d’Olvan. Les iniciatives artístiques i gastronòmiques són un bon reclam per als visitants que avui i demà facin parada a la zona del mercat del bolet de Cal Rosal. La festa continuarà demà amb el tradicional esmorzar que oferiran els paradistes del mercat per a tots els assistents. A les 11 del matí es farà un taller de conserves relacionades amb el bolet, a càrrec de l’empresa Casabella Natura. També a partir de les 11, s’obrirà un espai de jocs per als més petits, i els Amics del ball en línia de Cal Rosal oferiran una exhibició. Paral·lelament, l’espai gastronòmic del Sol i Cel i l’artisticomusical del Konvent continuaran oferint activitats, amb el concert de Clàudia Arisó (12 h) com a actuació destacada.

Més enllà de l’oferta cultural, lúdica i gastronòmica, es duplicaran les parades artesanes i de bolets del Mercat del Bolet, i n’hi haurà una desena. Durant la temporada boletaire (tot i que enguany és poc productiva) hi ha dos paradistes que venen varietats de bolets, una parada d’embotits, una de formatges i una de pa. Productes alimentaris del Berguedà que tenen bona sortida i que són un esquer per a moltes famílies de l’àrea metropolitana. «Cal Rosal és un lloc de pas i d’aturada per a molta gent que ja té el Mercat del Bolet com a referent. I no ho volem perdre», remarca Prat, que agraeix la implicació del teixit comercial, empresarial, associatiu i artístic «que col·labora voluntàriament amb les iniciatives».