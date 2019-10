La mala temporada eleva el preu dels bolets a Solsona

L'aiguat que diumenge a mig matí va caure a Solsona va suposar, a la pràctica, la fi de la dotzena Fira del Boletaire del Solsonès i la segona Solsbirra Fest unes poques hores abans del que l'organització havia programat i que es preveia al migdia. Una part destacada de paradistes va optar per avançar la seva marxa i el nombre de visitants també va disminuir de manera notable. Malgrat la pluja d'ahir, la fira «ha anat força bé», explicava el conseller comarcal de Fires, Joan Codina; i considera que «aquest any hi ha hagut més gent al carrer que l'any passat». Unes sensacions que eren compartides per una part dels paradistes consultats, que es referien a les bones vendes del dissabte. Així doncs, la Fira del Boletaire del Solsonès ha salvat els mobles en una edició que es preveia complicada per la mala temporada de bolets i per la tensió política que viu el país. Tot i la mala temporada micològica, els visitants a la fira van poder endur-se rovellons, llenegues, ceps i una àmplia varietat de fongs, provinents en la seva majoria de l'alta muntanya de la Cerdanya; però a un preu més elevat que en altres fires ja que «la llei de l'oferta i la demanda fa que els preus pugin quan hi ha escassedat de bolets», explica Joan López, veterà venedor de bolets de Solsona. Uns preus que, per altra banda, són diferents tot i pertà-nyer a la mateixa espècie «segons la mida i l'aspecte» afirma López. Així, enguany i pel que fa als bolets més demanats, els rovellons es venien a uns 20 euros el quilo i la llenega negra s'enfilava fins als 30 euros el quilo. Exposició reeixida La pluja va ser un inconvenient innegable per a la fira solsonina, però el mal temps va provocar un augment de visitants a l'exposició micològica que cada any organitza als baixos de la casa consistorial el Grup de Natura del Solsonès (GNS), conjuntament amb la Societat Catalana de Micologia i el Centre Tecnològic i Foestal de Catalunya, on molts visitants es van resguardar de la pluja. D'altra banda, la fira que s'ha fet aquest cap de setmana també ha estat un aparador immillorable per als nois de la colla Gegants de l'Hort, una vintena de joves solsonins d'entre 5 i 15 anys que han aprofitat el certamen boletaire per posar a la venda marxandatge (com ara bosses, mocadors, etc.) relacionat amb aquesta colla i també per mostrar també les seves habilitats.