Berga proposa descobrir els quadres de Joan Ferrer a través de tapes

Una desena de bars i restaurants de Berga acostaran l'obra del pintor Joan Ferrre als seus clients aquests propers tres caps de setmana del mes d'octubre. Han creat tapes que porten el nom de diferents quadres de l'artista berguedà. I l'oferiran per 2 euros. Porta per nom Tapa Bolet i s'emmarca dins de les activitats de la Berga Bolet que munta la Unió de Botiguers i Comerciants de la ciutat que enguany per primer cop portarà activitats a la capital berguedana tot aquest octubre. Aquets dimecres s'ha presentat aquesta iniciativa que pretèn "incentivar les activitats d'oci i desmentir el mite que a Berga no s'hi fa res a la nit. Nosaltres proposem aquesta iniciativa per sortir a voltar per Berga a fer tapes de bolets amb els amics" ha indicat Xavier Orcajo president de l'entitat comercial. Per la seva banda Ermínia Altarriba ha explicat que les persones que vulguin omplint una butlleta un cop hagin consumit les tapes entraran el sorteig de dos sopars per a dues persones, un mit boletaire i dues entrades per fer una visita guiada a l'exposició de Joan Ferrer , un artista enamorat dels bolets que a més és l'autor del logotip de la campanya de la Berga Bolet. Se sortejarà també aquest logotip sobre paper. Per la seva banda,la regidora de Promoció Econòmica Roser Rifà ha destacat aquesta proposta que "permet buscar bolets en forma de tapa" a Berga. Els establiments participants són el bar Dickens, els frankfurts Berga, Munich i Rosberg, els bars La LLuna, Pere, la braseria Ski, el cafè Jazz, cal Blasi i el restaurant Corpus.